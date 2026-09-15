La barriera più protetta del mondo, così il Grande Nord si difende da Putin

Viaggio lungo l’immenso confine che divide Norvegia e Finlandia dalla Russia. Vietato fotografare (e urinare) in direzione Mosca. Helsinki ha ultimato i lavori di costruzione di una recinzione lunga 200 chilometri: la rete è alta 4,5 metri, sorveglianza hi-tech
KIRKENES (Norvegia) – Settembre, a Kirkenes, è la stagione in cui la luce comincia a ritirarsi. Le betulle virano dal verde al ruggine, il vento dal Mare di Barents porta pioggia quasi ogni giorno, e le notti tornano lentamente a farsi buie: primo segnale che l'inverno artico non è lontano. Aggregato come osservatore con una delegazione dell'esercito norvegese, sono partito da Kirkenes verso nord, fino a Grense Jakobselv, per poi scendere a sud sino a Treriksrøysa, nel parco di Pasvik-Inari, dov