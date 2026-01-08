La falsa pacificazione del Congo, il vero potere (assoluto) dei ribelli M23

Il ritiro, reale o presunto che sia, dalla città chiave di Kuva per molti osservatori altro non è che una tattica strategica dei miliziani volta a fingere intenti pacifici per mantenere inalterato il potere assoluto conquistato negli ultimi dodici mesi nelle zone orientali del grande paese centrafricano

true false

Nella giornata del 16 dicembre, il gruppo armato filoruandese M23 ha dichiarato di aver accettato la richiesta degli Stati Uniti di ritirarsi dalla città chiave di Uvira, la seconda per importanza del Kivu del Sud, conquistata una settimana prima. La conferma della volontà di ritirarsi dall’importante centro situato al confine con il Burundi è stata data su X. Ma, come riportato da Africa News lo scorso 29 dicembre, stando alle testimonianze dei residenti, molti miliziani, in borghese o in unifo