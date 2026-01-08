i retroscena degli accordi

La falsa pacificazione del Congo, il vero potere (assoluto) dei ribelli M23

Luca Attanasio
08 gennaio 2026 • 07:00

Il ritiro, reale o presunto che sia, dalla città chiave di Kuva per molti osservatori altro non è che una tattica strategica dei miliziani volta a fingere intenti pacifici per mantenere inalterato il potere assoluto conquistato negli ultimi dodici mesi nelle zone orientali del grande paese centrafricano

Nella giornata del 16 dicembre, il gruppo armato filoruandese M23 ha dichiarato di aver accettato la richiesta degli Stati Uniti di ritirarsi dalla città chiave di Uvira, la seconda per importanza del Kivu del Sud, conquistata una settimana prima. La conferma della volontà di ritirarsi dall’importante centro situato al confine con il Burundi è stata data su X. Ma, come riportato da Africa News lo scorso 29 dicembre, stando alle testimonianze dei residenti, molti miliziani, in borghese o in unifo

Giornalista, scrittore, collabora con La Stampa, Atlante  (Treccani), Confronti, Agenzia Fides. Esperto di fenomeni migratori, geopolitica, Paesi dell’area Mena e Africa Subsahariana; Vaticanismo. Ha pubblicato vari testi, tra gli ultimi Se questa è una donna, Robin Edizioni, 2014; Libera Resistenza, Mincione Edizioni, marzo 2017;  Il Bagaglio. Storie e numeri del fenomeno dei migranti minori non accompagnati (seconda edizione con contributo di Roberto Saviano), Albeggi Edizioni, settembre 2018. La sua pagina:lucaattanasio.com