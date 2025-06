La manovra del One Big Beautiful Bill Act, che dovrà essere approvata entro il 4 luglio, sta spaccando pure i repubblicani. Non tanto perché lascerà 12 milioni di americani senza copertura sanitaria, ma anche per la grande spesa a debito. Pertanto al Senato la corsa potrebbe farsi molto stretta per il tycoon. E intanto il presidente minaccia il candidato sindaco di New York, Zhoran Mamdani

Il senatore repubblicano Thom Tillis, della North Carolina, è diventato il volto più visibile della rivolta di una parte della destra contro il One Big Beautiful Bill Act che Donald Trump sta spingendo a forza nello stomaco di quel pezzo di partito che trova indigesti i 3,3 miliardi di deficit che produrrà, secondo i calcoli del Congressional Budget Office (Cbo), organo bipartisan, e i quasi 12 milioni di americani che lascerà senza copertura sanitaria. Il limite autoimposto per approvare la manovra è il 4 luglio, e lunedì 30 giugno il disegno di legge è arrivato all’esame del Senato.

I tentativi di Tillis di emendare il testo sono andati a vuoto e domenica ha deciso non dare il suo voto favorevole per discutere il testo in aula. La parte che lo ha convinto ad andare contro la corrente del suo partito riguarda i drastici tagli a Medicaid, il programma di copertura sanitaria per i meno abbienti: «Cosa dirò ai 633mila cittadini della North Carolina fra due o tre anni quando Trump violerà le sue promesse e gli toglierà Medicaid, perché i fondi non ci sono più?».

Insulti social

Trump gli ha scaricato contro una raffica di insulti sui social e ha subito in iniziato il casting per trovare un candidato fedele per disarcionarlo alle prossime primarie: «Molti si sono già fatti avanti per correre alle primarie contro il “senatore Thom” Tillis. Li incontrerò nelle prossime settimane, alla ricerca di qualcuno che possa seriamente rappresentare il grande popolo della North Carolina».

Capita l’antifona, il senatore ha annunciato che non si ricandiderà. Una «great news», ha detto Trump, che ha approfittato per rivolgere un messaggio minaccioso a tutti i repubblicani al Congresso: «A tutti i repubblicani che vogliono tagliare i costi, come me, ricordate: dovete ancora essere rieletti. Non andate troppo fuori di testa! Riguadagneremo tutto, con la crescita, dieci volte di più».

E alle voci di dissenso nel Congresso si aggiunge anche quella di Elon Musk, ex alleato che ha rotto con Trump anche a causa della manovra piena di spesa a debito, in totale contrasto con la filosofia libertaria che il magnate aveva tentato di mettere in pratica con l’agenzia Doge. Musk dice che la legge è «folle» e «distruttiva», ed è un errore imporre nuove tasse su pannelli solari e altri progetti sull’energia rinnovabile. Una riforma del genere «distruggerà milioni di posti di lavoro in America e causerà un immenso danno strategico al nostro paese».

La legge che Trump difende con tanto ardore rischia di creargli non pochi problemi di tenuta politica. Al Senato i repubblicani hanno una maggioranza di 53 a 47, ma la defezione di Tillis e quella del libertario Rand Paul – che sul rigore fiscale è in aperta battaglia con Trump – portano la maggioranza a 51.

Fra questi c’è Susan Collins, una moderata il cui seggio nel democratico Maine è tutt’altro che sicuro. I democratici poi si stanno muovendo per mettere nel mirino l’indebolita Joni Ernst, titolare di un seggio contendibile in Iowa. Inoltre, in Texas la lotta fratricida fra trumpiani e trumpianissimi porterà allo scontro fra il senatore John Cornyn e Ken Paxton: quest’ultimo è il preferito del presidente ma non necessariamente dei texani, visto che nel suo ruolo di procuratore generale si è dato da fare in tutti i modi per mettere i bastoni fra le ruote alle imprese. Insomma, la guerra di Tillis è solo l’ultima parte visibile di uno scontro che, unito alla giravolta sugli interventi militari che ha fatto imbufalire gli isolazionisti, sta spaccando il partito.

Il One Big Beautiful Bill Act è un enorme pacchetto che taglia le spese sociali, soprattutto la sanità per i più fragili, e aggiunge a debito una pletora di spese federali. L’incremento più significativo è quello sulle spese per rimpatriare i clandestini e mettere in sicurezza il confine con il Messico. Il Cbo stima che la legge darà 168 miliardi di dollari alle forze dell’ordine che si occupano di immigrazione, e molti altri miliardi sono destinati anche ad agenzie che si occupano indirettamente di far rispettare le legge. Per dare un termine di paragone: l’attuale budget dell’Ice, la polizia di frontiera che si sta occupando di raid anti immigrazione e rimpatri, è di 10 miliardi di dollari.

Mille miliardi

Ma i calcoli del Cbo sono ampiamente per difetto, perché non tengono conto della diminuzione delle entrate fiscali che deriva dalla rimozione massiccia di irregolari che al momento lavorano. Se si tiene conto di questo, ha calcolato il libertario Cato Institute, la spesa reale si aggira attorno ai mille miliardi di dollari. Insomma, un quarto del One Big Beautiful Bill è dedicato all’immigrazione.

Quando Trump in campagna elettorale ha promesso di deportare 11 milioni di clandestini e allo stesso tempo tagliare il peso dello stato federale molti, anche nel suo partito, si domandavano come avrebbe fatto a finanziarie la monumentale operazione di polizia. Ecco la risposta: facendo debito. Quando servono le risorse il presidente le trova, e guai a chi si oppone, ma bisogna sempre vedere chi le domanda e le amministra. Ha già chiarito con quel «puro comunista» di Zohran Mamdani che se diventerà sindaco di New York dovrà «fare le cose giuste», altrimenti non «riceverà nulla» dallo stato.

