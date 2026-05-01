Controllo, repressione e guerra. L’Iran nella morsa digitale cinese

È stata realizzata soprattutto con tecnologia del Dragone l’infrastruttura internet parallela del paese, utilizzata anche per spezzare le proteste del paese. Non solo: tecnologie satellitari di Pechino sono state utilizzate per colpire impianti petroliferi in Qatar e Arabia Saudita. Il contrappasso: le telecamere di sorveglianza nella capitale sono state hackerate dal Mossad

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Ancora una volta la Cina ha fatto prevalere i suoi interessi anche nella intermediazione per arrivare al fragile cessate il fuoco tra Israele, Stati Uniti e Iran. Pechino avrebbe svolto un ruolo decisivo nel convincere Teheran ad accettare la tregua, anche nel tentativo di ottenere la riapertura e stabilizzazione dello Stretto di Hormuz, come affermato in una recente telefonata dal leader cinese Xi Jinping al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. La rete del Dragone La Cina ha costr