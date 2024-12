Il leader ha chiesto scusa alla popolazione per la scelta del presidente di imporre la legge marziale lo scorso 3 dicembre. «Mi scuso sinceramente con tutte le persone che hanno sofferto a causa dell'incidente della legge marziale», ha detto in televisione. Nel frattempo le forze dell'ordine sudcoreane stanno spingendo per interrogare il presidente accusato di insurrezione e abuso di potere