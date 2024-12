I parlamentari sudcoreani hanno votato a favore dell'impeachment del presidente Yoon Suk Yeol per il suo fallito tentativo di imporre la legge marziale il 3 dicembre.

Su 300 deputati, 204 hanno votato per mettere in stato di accusa il presidente, indagato per vari reati tra cui insurrezione e tradimento, mentre 85 hanno votato contro. Tre parlamentari si sono astenuti e otto voti sono stati annullati. Ora Yoon verrà immediatamente sospeso dall'incarico e il primo ministro diventerà presidente ad interim.

Per Park Chan-dae, leader del Partito democratico, principale forza di opposizione, la decisione del parlamento è una «grande vittoria per il popolo e la democrazia». Il primo ministro Han Duck-soo ha promesso di «garantire una governance stabile». «Dedicherò tutte le mie forze e i miei sforzi per garantire una governance stabile» ha detto.

È la seconda volta nella storia della Corea del Sud che un presidente in carica finisce sotto accusa, dopo Park Geun-hye nel 2016. in entrambi i casi si è trattato di un esponente del fronte conservatore. Il documento ufficiale di conferma della validità della mozione di impeachment sarà presentato a Yoon, sospendendo con effetto immediato i suoi poteri, trasferiti ad interim al premier Han Duck-soo.

La Corte costituzionale avrà fino a 180 giorni per decidere sull'impeachment: se confermato, la Corea del Sud terrà nuove elezioni presidenziali entro sessanta giorni dalla sentenza. La messa in stato d'accusa di Yoon segna l'inizio una fase d’incertezza. Il premier, pur ricoprendo le funzioni presidenziali ad interim, potrebbe non durare e cadere sotto gli attacchi dell’opposizione, che ha preso di mira i componenti del governo. Tanti membri dell’esecutivo hanno infatti partecipato alla riunione che ha preceduto la dichiarazione di legge marziale di Yoon del 3 dicembre. Oggi l'Ufficio presidenziale dichiara di non essere in possesso dei verbali di quella riunione, alimentando le speculazioni sul ruolo dell'esecutivo nel processo decisionale.

Il Partito democratico potrebbe quindi accusare Han di non essere idoneo a svolgere il ruolo di presidente ad interim. Inoltre, ad aggravare l'incertezza c'è la composizione della Corte costituzionale, che attualmente ha tre seggi vacanti nella sua composizione di nove giudici: è probabile che questi siano nominati dall'attuale Assemblea nazionale, influenzando la decisione della Corte sull'impeachment di Yoon e sollevando dubbi sull'imparzialità e sull'equilibrio dei poteri statali.

La vicenda

Il presidente Yoon Suk Yeol dichiara la legge marziale, 3 dicembre 2024 (Epa)

L'Assemblea nazionale aveva già fatto un tentativo di approvare la mozione di impeachment di Yoon. Sabato scorso, Yoon è sopravvissuto a un voto di impeachment dopo che la maggior parte dei legislatori del partito al governo ha boicottato il voto in aula. Da allora, alcuni deputati del Parito del Popolo avevano annunciato la loro intenzione di votare per l'impeachment di Yoon in una seconda votazione, mentre le proteste pubbliche contro Yoon si intensificavano e il suo indice di gradimento precipitava.

Decine di migliaia di persone si sono riversate nelle strade della capitale, Seul, ogni notte per le ultime due settimane, chiedendo l'estromissione e l'arresto di Yoon. Gruppi più piccoli di sostenitori conservatori di Yoon, ancora migliaia, si sono radunati a Seul, denunciando i tentativi di impeachment del presidente, ma i due cortei sono stati in gran parte pacifici.

L'imposizione della legge marziale a Yoon, la prima del suo genere in più di quattro decenni in Corea del Sud, è durata solo sei ore, ma ha causato enormi tumulti politici, bloccato le attività diplomatiche e scosso i mercati finanziari. Yoon è stato costretto a revocare il suo decreto dopo che il parlamento ha votato all'unanimità per annullarlo. Dopo aver dichiarato la legge marziale, Yoon ha inviato centinaia di truppe e ufficiali di polizia al parlamento per cercare di impedire che i parlamentari votassero sul suo decreto. Non si è verificata però alcuna violenza importante.

Secondo la mozione di impeachment, Yoon «ha commesso una ribellione che danneggia la pace nella Repubblica di Corea organizzando una serie di rivolte». Inoltre, la mobilitazione delle forze militari e di polizia da parte di Yoon ha minacciato l'Assemblea nazionale e il pubblico e il suo decreto di legge marziale era mirato a violare la Costituzione.

