Nel processo contro l’ex presidente Yoon la Corea del Sud rivive l’incubo della dittatura

L’accusa contro l’ex presidente è di aver tentato di provocare la Corea del Nord per giustificare la legge marziale e un golpe, e pianificato la cattura e l’eliminazione fisica di avversari politici. Le pressioni di Trump per salvare l’ex leader ora a processo
Incollati ai social o alla tv, increduli, arrabbiati, ma confortati da un senso di liberazione. I sudcoreani vivono così il momento della verità della giovane democrazia nata nel 1987 a sud del 38° parallelo con la “Dichiarazione del 29 giugno” e la fine del regime di Chun Doohwan. I cinquanta milioni di abitanti della decima economia del pianeta stanno assistendo a un processo pieno di rivelazioni inquietanti, quello all’ex presidente Yoon Suk-yeol, destituito e arrestato il 15 gennaio scorso.