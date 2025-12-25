Mondo

Nel processo contro l’ex presidente Yoon la Corea del Sud rivive l’incubo della dittatura

Michelangelo Cocco
25 dicembre 2025 • 14:45

L’accusa contro l’ex presidente è di aver tentato di provocare la Corea del Nord per giustificare la legge marziale e un golpe, e pianificato la cattura e l’eliminazione fisica di avversari politici. Le pressioni di Trump per salvare l’ex leader ora a processo

Incollati ai social o alla tv, increduli, arrabbiati, ma confortati da un senso di liberazione. I sudcoreani vivono così il momento della verità della giovane democrazia nata nel 1987 a sud del 38° parallelo con la “Dichiarazione del 29 giugno” e la fine del regime di Chun Doohwan. I cinquanta milioni di abitanti della decima economia del pianeta stanno assistendo a un processo pieno di rivelazioni inquietanti, quello all’ex presidente Yoon Suk-yeol, destituito e arrestato il 15 gennaio scorso.

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.