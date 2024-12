È crisi politica in Corea del Sud. Il presidente Yoon Suk Yeol ha proclamato la legge marziale per «difendere l'ordine costituzionale» e sradicare le «forze a favore della Corea del Nord». Lo ha fatto in un discorso alla nazione trasmesso dall'emittente televisiva Ytn, accusando l'opposizione - che controlla l'Assemblea nazionale - di cospirare per una «ribellione». Nei giorni scorsi i deputati di opposizione del Partito democratico hanno presentato alla commissione bilancio una proposta di bilancio rivista al ribasso e avanzato mozioni di messa in stato d'accusa nei confronti del presidente dell'Autorità di revisione dei conti, Cho Jae-hae, e del procuratore capo di Seul, Lee Chang-soo. Il parlamento sudcoreano è stato bloccato e tutte le attività politiche sono state bandite. Alcuni elicotteri sono atterrati sul tetto del parlamento. Si tratta a tutti gli effetti di un colpo di stato.

Il leader del Partito democratico (Dp, prima forza politica all'interno dell'Assemblea nazionale), Lee Jae-myung ha detto che il provvedimento è incostituzionale e «va contro il popolo». «Il presidente Yoon ha dichiarato la legge marziale d'emergenza per nessuna ragione. Presto carri armati, veicoli blindati e soldati con pistole e spade controlleranno il paese», ha affermato Lee, dopo che il Dp ha convocato una riunione d'urgenza del suo gruppo parlamentare. Il leader politico ha anche invitato la popolazione a scendere in piazza per manifestare. La maggioranza e l’opposizione sono unite contro il provvedimento del presidente.

Cosa prevede la legge marziale

Il provvedimento sospende il governo civile, mettendo sotto il controllo militare l'esecutivo, e sospendendo le procedure legali civili in favore di quelle militari. Lo stato d'emergenza è previsto dall'Articolo 77 della Costituzione della Corea del Sud. La sua proclamazione è tra i poteri del presidente, che può ricorrervi in caso di guerra, di incidenti gravi o di altre emergenze nazionali.

Vi sono due tipologie di leggi marziali che possono essere applicate. : quella d'emergenza e quella di sicurezza. Quando viene dichiarata la legge marziale d'emergenza, sono possibili misure quali la restrizione della libertà di parola, stampa, assemblea e associazione, oltre che modifiche straordinarie all'autorità dei governi o dei tribunali e l'applicazione di un sistema di mandati in conformità con le disposizioni delle leggi correlate.

