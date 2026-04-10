Corpi tra le macerie e ospedali al collasso. «A Beirut stiamo vivendo l’inferno di Gaza»

Il day after dei nuovi raid israeliani anche nei quartieri residenziali, tra nuovi ordini di evacuazione e i droni che volteggiano nel cielo. «Siamo abituati al rumore dei jet israeliani, ma nulla è paragonabile a quanto abbiamo vissuto ieri». I media Usa: la prossima settimana trattative dirette tra il Libano e Israele a Washington

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«Stavo camminando quando ho sentito un forte boato. I vetri degli appartamenti sono esplosi e le fiamme hanno iniziato a circondare l’edificio. Come libanesi siamo abituati ai droni, al rumore dei jet israeliani da quando siamo nati, ma nulla è paragonabile a quanto abbiamo vissuto. Un massacro di civili senza precedenti». A parlare è Fatima, 33 anni, residente in uno dei palazzi vicini al luogo dell’esplosione che ha sventrato un intero edificio nel quartiere di Corniche al-Mazraa, a Beirut. «Q