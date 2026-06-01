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Cosa c’è dietro la fuga “apocalittica” di Peter Thiel in Argentina

Luca Ciarrocca
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01 giugno 2026 • 19:43

Il fondatore di Palantir ha comprato per 12 milioni di dollari una villa a Buenos Aires, dove ha già trasferito la famiglia, nonché un terreno in Uruguay forse con bunker sotterraneo. I motivi? C’entrano le sue ossessioni nucleari. E anche il fisco Usa

Lui controlla tutti. E noi controlliamo lui. Peter Thiel, fondatore di Palantir e mentore politico di JD Vance, sta traslocando armi e bagagli in Argentina. Ha comprato per 12 milioni di dollari una villa a Palermo Chico, quartiere tra i più esclusivi di Buenos Aires, ha già trasferito suo marito Matt Danzeisen e le due figlie, e acquistato un ampio terreno vicino a Punta del Este, in Uruguay, che potrebbe includere un bunker sotterraneo. Una delle ossessioni di Thiel è l’apocalisse nucleare. La

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Luca Ciarrocca
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Luca Ciarrocca

Luca Ciarrocca analizza da anni le dinamiche e gli squilibri del potere globale. Già corrispondente da New York per Il Giornale di Indro Montanelli, è stato il fondatore di Wall Street Italia. È autore di libri d’inchiesta tra cui I padroni del mondo, L’affaire Soros e Terza Guerra Mondiale, il più recente è L’anima nera della Silicon Valley – La vera storia di Peter Thiel. Ha vinto i premi giornalistici Premiolino e Amerigo.