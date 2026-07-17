I “plot” di Trump: nessuna prova e mille suggestioni

true false

Ripetere una bugia abbastanza spesso la rende una verità. Sembra esserne convinto Donald Trump, che in occasione del discorso alla nazione di giovedì ha prima rivendicato una vittoria che i numeri smentiscono, poi ha accusato la Cina di aver provato a influenzare le elezioni del 2020 e infine ha accusato il “deep state” di avergli nascosto le informazioni su queste interferenze. Il tutto senza prove pubbliche a corroborare le sue tesi. A quattro mesi dalle midterm del novembre 2026, l’impression