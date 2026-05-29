Cpr in Albania, il ministro degli Esteri Hoxha: «Rispettiamo gli impegni, quando entreremo nell’Ue affronteremo la questione»

Alla domanda sui Cpr italiani il ministro spiega a Domani: «Non ne discuteremo in questo momento perché è prematuro. Abbiamo preso un impegno e lo stiamo rispettando. Qualcosa che diventa importante per l’Italia, diventa importante per l’Albania». L’incontro alla Farnesina con il vicepremier Tajani

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«Non ne discuteremo in questo momento perché è prematuro. Ciò che conta è che abbiamo preso un impegno e lo stiamo rispettando». Parlando con Domani il ministro degli Esteri albanese, Ferit Hoxha, rinvia a data da destinarsi la discussione sul futuro dei centri per migranti costruiti in Albania dal governo Meloni. Forse il loro destino sarà più chiaro dopo l’incontro fissato a Roma per oggi, 29 maggio, con il vicepremier Antonio Tajani. Di sicuro, il governo sta già pensando a una exit strategy