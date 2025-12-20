Mondo

Denaro sporco, gang cinesi e narcotraffico. La grande zona d’ombra delle criptovalute

Luca Ciarrocca
20 dicembre 2025 • 07:00

Un’inchiesta rivela che i principali exchange mondiali continuano a processare centinaia di milioni di dollari legati a gruppi criminali. In ballo truffe globali, stupefacenti e persino programmi militari nordcoreani. Altro che la trasparenza promessa da Trump

Per anni il settore delle criptovalute ci ha preso in giro sostenendo che la stagione dell’opacità fosse finita. Dopo le grandi azioni legali negli Stati Uniti, le multe record e i patteggiamenti, il messaggio è quello di una “nuova era” fatta di controlli antiriciclaggio e collaborazione con le autorità. L’inchiesta “Coin Laundry” dell’International Consortium of Investigative Journalists (Icij), condotta nell’arco di 10 mesi da oltre 100 giornalisti di 37 testate in 35 paesi, smonta in modo ra

Per continuare a leggere questo articolo

Luca Ciarrocca
Luca Ciarrocca
Luca Ciarrocca

Luca Ciarrocca, giornalista e scrittore, romano di famiglia abruzzese, ha vissuto per molti anni a New York, dove è stato corrispondente di importanti testate. Tra i pionieri dell'informazione attraverso la rete, ha fondato nel 1999 il primo sito indipendente di economia e finanza in Italia. È autore di vari libri di geopolitica e macroeconomia tra cui I padroni del mondo (Chiarelettere, 2013) e L’affaire Soros (Chiarelettere, 2019). Ha pubblicato anche America AddioIntervista sulla CinaRimetti a noi i nostri debiti e Investire in tempo di guerra. Per la sua attività gli sono stati assegnati i premi giornalistici Premiolino e Amerigo. L'ultimo libro è Terza Guerra mondiale (Chiarelettere)