L’intervista

La figlia del Che, Aleida Guevara: «I nostri errori? Non sarà Trump a correggerli, ma i cubani. Pronti a morire per la rivoluzione»

Aleida Guevara, figlia di Ernesto. Foto - Alessio Romenzi
Aleida Guevara, figlia di Ernesto. Foto - Alessio Romenzi
Aleida Guevara, figlia di Ernesto. Foto - Alessio Romenzi
Mariangela Paone
07 aprile 2026 • 07:00

La figlia di Ernesto “Che” Guevara riceve Domani all’Avana nei giorni in cui il paese attraversa la crisi peggiore degli ultimi sessant’anni asfissiato dagli Stati Uniti di Trump, ma mentre difende la “revolución” scarta l’ipotesi di una “soluzione venezuelana”

L’Avana – Il volto di Ernesto “Che” Guevara è un’icona universale, eppure sua figlia non riesce a ricordarlo. Aleida Guevara (L’Avana, 1960) aveva quattro anni e mezzo quando suo padre partì per il Congo. Non lo vide praticamente più. Dopo la missione africana, il guerrigliero argentino andò in Bolivia, dove fu ucciso nel 1967. Quando le si chiede che immagine ne conserva, lo sguardo si perde per qualche istante: «Vedo un uomo grande, vestito di verde oliva ma il volto non lo ricordo, devo ricor

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Mariangela Paone
Mariangela Paone
Mariangela Paone

Giornalista e scrittrice, dopo l'esperienza in un giornale locale calabrese si è specializzata a Roma in informazione internazionale, collaborando con varie testate. Nel 2008 si è trasferita in Spagna, dove ha lavorato per il quotidiano El País.