La figlia del Che, Aleida Guevara: «I nostri errori? Non sarà Trump a correggerli, ma i cubani. Pronti a morire per la rivoluzione»

La figlia di Ernesto “Che” Guevara riceve Domani all’Avana nei giorni in cui il paese attraversa la crisi peggiore degli ultimi sessant’anni asfissiato dagli Stati Uniti di Trump, ma mentre difende la “revolución” scarta l’ipotesi di una “soluzione venezuelana”
L’Avana – Il volto di Ernesto “Che” Guevara è un’icona universale, eppure sua figlia non riesce a ricordarlo. Aleida Guevara (L’Avana, 1960) aveva quattro anni e mezzo quando suo padre partì per il Congo. Non lo vide praticamente più. Dopo la missione africana, il guerrigliero argentino andò in Bolivia, dove fu ucciso nel 1967. Quando le si chiede che immagine ne conserva, lo sguardo si perde per qualche istante: «Vedo un uomo grande, vestito di verde oliva ma il volto non lo ricordo, devo ricor