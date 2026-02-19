Cuba nella stretta di Trump a un passo dal collasso. «Qui si sta fermando tutto»

Il blocco imposto dal presidente Usa sta mettendo l’isola in ginocchio: blackout continui, trasporti paralizzati, molti voli cancellati. Mosca: «Le azioni statunitensi sono inaccettabili. Washington si astenga dal blocco navale». Mentre il presidente Usa parla di «nazione fallita», Axios rivela che Rubio ha avviato contatti segreti con il nipote di Raul Castro

L’Avana – Cuba è allo stremo. Ad un passo dal collasso, dice qualcuno. I blackout sono continui, i trasporti paralizzati, stanno venendo meno i beni essenziali. Milioni di cubani non sanno più cosa aspettarsi domani. «Non è facile disporre di informazioni chiare su quante siano ancora le riserve energetiche dell’isola o quali possano essere le prospettive. La sensazione di incertezza crea inevitabilmente ansia in tutti noi», afferma Cristina, che abita a Remedios. In termini simili si esprime Ro