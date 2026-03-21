il reportage

Cuba senza respiro sotto le minacce di Trump: «Così non si può sopravvivere»

Mariangela Paone
21 marzo 2026 • 07:00

Continui blackout, ospedali al collasso, il petrolio che non c’è da mesi: l’Isola è allo stremo. Eppure Hernández Nordelo, uno dei “cinque eroi” detenuti negli Usa per spionaggio, dice: «Non possiamo combattere a cannonate, ma gli americani conoscono la nostra determinazione nella difesa della rivoluzione»

Quando al calare della sera una striscia rossastra si fa strada all'orizzonte tra il cielo plumbeo e l'oceano nerissimo, non c'è nessuno sul Malecón a contemplare lo spettacolo. Non ci sono i turisti, non ci sono i residenti, non ci sono autobus, non ci sono auto né moto. Le poche che passano rompono solo per pochi istanti il fermo immagine della desolazione di una città che trattiene il fiato. L'Havana centellina l'ossigeno, le risorse rimaste, per resistere all'asfissia economica quasi totale

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Mariangela Paone
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Mariangela Paone

Giornalista e scrittrice, dopo l'esperienza in un giornale locale calabrese si è specializzata a Roma in informazione internazionale, collaborando con varie testate. Nel 2008 si è trasferita in Spagna, dove ha lavorato per il quotidiano El País.