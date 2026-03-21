Cuba senza respiro sotto le minacce di Trump: «Così non si può sopravvivere»

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Quando al calare della sera una striscia rossastra si fa strada all'orizzonte tra il cielo plumbeo e l'oceano nerissimo, non c'è nessuno sul Malecón a contemplare lo spettacolo. Non ci sono i turisti, non ci sono i residenti, non ci sono autobus, non ci sono auto né moto. Le poche che passano rompono solo per pochi istanti il fermo immagine della desolazione di una città che trattiene il fiato. L'Havana centellina l'ossigeno, le risorse rimaste, per resistere all'asfissia economica quasi totale