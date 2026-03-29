Senza farmaci ed elettricità la sanità cubana è in pezzi

Blackout che ritardano gli interventi, medicine disponibili solo sul mercato nero, mortalità in crescita. Il sistema sanitario di Cuba era un simbolo. L’assedio economico di Trump gli sta dando il colpo di grazia

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L’Avana – C’è un momento in cui la voce ferma della dottoressa Migdalia Pérez si incrina. Lavora da quasi trent’anni all’Istituto nazionale di Oncologia dell’Avana, di cui dirige il servizio di oncologia pediatrica, e ricorda ancora quando, da specializzanda, si sorprendeva per l’efficacia del sistema sanitario nel dare priorità alle cure per i bambini. «Non mancava mai uno strumento diagnostico, tutto si risolveva più facilmente. E i risultati che avevamo erano migliori di adesso», dice. Da tem