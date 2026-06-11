Da Byd ad Alibaba. Agli Usa manca una strategia cinese

Il dipartimento americano della Difesa ha ampliato l’elenco delle aziende cinesi che, secondo gli Stati Uniti, sarebbero legate alla strategia di fusione civile-militare di Pechino. Ci sono anche la società produttrice di auto elettriche e il colosso del commercio elettronico. Ma l’impressione generale è che l’America non abbia una strategia coerente per affrontare la sfida cinese