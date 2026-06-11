la lista nera del pentagono

Da Byd ad Alibaba. Agli Usa manca una strategia cinese

Michelangelo Cocco
Segui Domani su Google
11 giugno 2026 • 19:13

Il dipartimento americano della Difesa ha ampliato l’elenco delle aziende cinesi che, secondo gli Stati Uniti, sarebbero legate alla strategia di fusione civile-militare di Pechino. Ci sono anche la società produttrice di auto elettriche e il colosso del commercio elettronico. Ma l’impressione generale è che l’America non abbia una strategia coerente per affrontare la sfida cinese

La produttrice di auto elettriche BYD, il colosso del commercio elettronico Alibaba, la leader degli umanoidi umanoidi Unitree, la compagnia di internet Baidu. Sono solo alcune tra le corporation più strategiche per l’economia della Cina che da alcuni giorni sono andate a ingrossare la lista nera del Pentagono. Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ora le considera a tutti gli effetti «compagnie militari», in base alla Section 1260H del National Defence Authorisation Act. Con l’aggiunta

Per continuare a leggere questo articolo

Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.