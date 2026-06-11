Da Byd ad Alibaba. Agli Usa manca una strategia cinese

Il dipartimento americano della Difesa ha ampliato l’elenco delle aziende cinesi che, secondo gli Stati Uniti, sarebbero legate alla strategia di fusione civile-militare di Pechino. Ci sono anche la società produttrice di auto elettriche e il colosso del commercio elettronico. Ma l’impressione generale è che l’America non abbia una strategia coerente per affrontare la sfida cinese
La produttrice di auto elettriche BYD, il colosso del commercio elettronico Alibaba, la leader degli umanoidi umanoidi Unitree, la compagnia di internet Baidu. Sono solo alcune tra le corporation più strategiche per l’economia della Cina che da alcuni giorni sono andate a ingrossare la lista nera del Pentagono. Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ora le considera a tutti gli effetti «compagnie militari», in base alla Section 1260H del National Defence Authorisation Act. Con l’aggiunta