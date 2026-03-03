false false

Ieri è atterrato alle 21.28 il primo volo charter con a bordo 127 italiani rimasti bloccati nei Paesi del Golfo dopo la risposta iraniana agli attacchi di Usa e Israele. Partito dall'Oman, il velivolo della compagnia Oman Air è decollato alle 14.15. I passeggeri sono arrivati al Terminal 3 dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Tra loro anche moglie e figli del ministro della Difesa Guido Crosetto.

«Stiamo bene. La situazione a Dubai è sotto controllo ma non era proprio bellissima. Abbiamo visto in cielo tanti missili che, per fortuna e bravura, sono stati intercettati. Eravamo a Dubai Marina, a due chilometri da dove c'è stata la prima esplosione: abbiamo visto fumo nero.

Siamo stati trattati benissimo in hotel: sabato notte, con l'allerta più forte, ci hanno portato sottoterra dove ci sono i refettori del personale ed abbiamo dormito lì. Al mattino di domenica il tour operatore e la Farnesina, bravissimi, ci hanno fatto subito prendere un pullman per l'Oman. Stamattina nessuno ci dava notizie: poi alle 14 ci hanno detto che il volo sarebbe decollato alle 15 ed abbiamo raggiunto velocemente l'aeroporto.

Le bambine hanno avuto paura: la più piccola ha percepito ma per quella adolescente è stato più impegnativo. Ora rientriamo subito a casa».

Stringendo accanto a sè le figlie, con occhi gonfi di lacrime, lo racconta una donna veneziana che era in vacanza a Dubai e che è rientrata con la famiglia a Fiumicino dall'Oman con il volo charter che ha riportato in Italia 127 connazionali.

