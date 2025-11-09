gli scenari dopo la vittoria nella grande mela

Da Trump ai dem invidiosi: chi odia l’agenda Mamdani

Mattia Ferraresi
09 novembre 2025 • 18:31

Gli elettori del sindaco di New York sperano che costruisca un modello di resistenza alla Casa Bianca. Il democratico socialista ha un piano, ma ha anche avversari e presunti alleati che vogliono sabotarlo

Una parte dell’elettorato che ha dato fiducia a Zohran Mamdani spera che il suo mandato si trasformi in un esperimento resistenziale da riprodurre in scala. Le mille luci e le mille contraddizioni di New York rendono questa irripetibile città l’opposto di un laboratorio politico, e infatti gli amministratori cittadini storicamente non approdano alla politica nazionale, ma è nel metodo di costruzione di una coalizione elettorale che si oppone all’establishment che i democratici possono trovare il

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)