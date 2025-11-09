Da Trump ai dem invidiosi: chi odia l’agenda Mamdani

Gli elettori del sindaco di New York sperano che costruisca un modello di resistenza alla Casa Bianca. Il democratico socialista ha un piano, ma ha anche avversari e presunti alleati che vogliono sabotarlo

true false

Una parte dell’elettorato che ha dato fiducia a Zohran Mamdani spera che il suo mandato si trasformi in un esperimento resistenziale da riprodurre in scala. Le mille luci e le mille contraddizioni di New York rendono questa irripetibile città l’opposto di un laboratorio politico, e infatti gli amministratori cittadini storicamente non approdano alla politica nazionale, ma è nel metodo di costruzione di una coalizione elettorale che si oppone all’establishment che i democratici possono trovare il