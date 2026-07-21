Dal mar Rosso al Libano, la guerra si allarga. Trump adesso minaccia anche gli Houthi

true false

«Non avrà alcun impatto su di me. Farò semplicemente la cosa giusta». Peccato che i giornalisti, disposti nello Studio Ovale quasi a formare un'aureola attorno al potere, avessero chiesto al presidente americano se la guerra in Iran avrebbe avuto ripercussioni non su di lui, ma sulle sempre più vicine elezioni di midterm. Del resto, agli statunitensi - ha aggiunto Donald Trump - sono sempre piaciute le overseas ventures, le avventure d'oltremare: ne restano impressionati, affascinati dalla proie