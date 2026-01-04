Mondo

Dal Medio Oriente alla Turchia: il nuovo boom del traffico d’armi

Futura d’Aprile
04 gennaio 2026 • 07:00

Dopo la caduta del regime di Assad, gli arsenali siriani sono stati saccheggiati e decine di migliaia di armi leggere e di piccolo calibro sono finite nelle mani di civili, criminali e milizie in Africa. Uno dei punti di passaggio centrali di questo crocevia illegale è il paese di Erdogan. L’altro flusso in crescita esponenziale è quello verso i Balcani

Gli attacchi di Israele in Libano, la caduta del regime di Bashar al-Assad in Siria, la fine della lotta armata tra il Partito dei lavoratori curdo e lo Stato turco e la presa del potere dei talebani in Afghanistan possono sembrare eventi che nulla hanno a che fare l’uno con l’altro. Ma c’è un elemento che collega tutti questi paesi: il traffico di armi. L’instabilità in Medio Oriente e i cambi di potere che si sono susseguiti negli ultimi anni hanno dato vita a nuove direttrici nel contrabbando

Per continuare a leggere questo articolo

Futura d’Aprile
Futura d’Aprile
Futura d’Aprile

Giornalista freelance, si occupa di Medio Oriente e questione curda. Esperta del settore Difesa e autrice del libro Crisi globali e affari di piombo (Edizioni Seb27).