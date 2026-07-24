Dall’Iraq al Bahrein la guerra del Golfo dilaga. Gli Usa vogliono l’escalation

Sette esplosione nel Kurdistan iracheno, vicino alle truppe americane. Poi raid anche su Kuwait e Giordania. Teheran minaccia: «Possiamo colpire Tel Aviv». Il tycoon verso una nuova grande offensiva: a detta del Wall Street Journal è «in modalità vendetta». Intanto il Pentagono “riduce” sul suo sito il numero dei caduti: è bufera. Violenza dei coloni in Cisgiordania: quattro palestinesi uccisi a colpi d'arma da fuoco a Nablus

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Anche Erbil adesso brucia: venerdì sette esplosioni sono state registrate nei dintorni della base americana che ospita la coalizione internazionale sita nel Kurdistan iracheno. Dense colonne di fumo si sono levate dall’aeroporto e ancora oltre ma non è ancora chiaro cosa abbia causato le fiamme. Solo qualche giorno fa però, mercoledì scorso, sopra la città sono stati intercettati cinque droni carichi di esplosivo. I Pasdaran dicono di non sorprendersi: tutti i civili delle monarchie del Golfo fa