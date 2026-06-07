Dare una regolata ai robot: la nuova sfida per la Cina

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SHANGHAI – Hangzhou, il capoluogo dello Zhejiang dove Mao Zedong amava trascorrere lunghi periodi lontano da Pechino, negli ultimi giorni è assurta agli onori della cronaca per i robot umanoidi che, di fronte alla sede provinciale del partito comunista, regolano il traffico e danno informazioni ai turisti. La città di Jack Ma, quartier generale della sua Alibaba, è uno dei laboratori dell’intelligenza artificiale che la Cina punta ad applicare massicciamente alla manifattura e ai servizi. È la c