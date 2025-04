In un’altra ordinaria giornata di escalation della guerra commerciale con la Cina e turbolenze sui mercati, Donald Trump dice che tutto va a gonfie vele. «La nostra politica dei dazi sta andando veramente bene. Molto esaltante per l’America e per il mondo! Tutto procede rapidamente», ha scritto sul social Truth.

A procedere rapidamente, però, è anche il deprezzamento del dollaro rispetto all’euro – venerdì la valuta americana ha toccato il punto più basso negli ultimi tre anni – che agevola le esportazioni americane, impone di fatto un ulteriore dazio a quelle europee ma segnala anche una generale crisi di fiducia nel dollaro.

Crescono anche i tassi sui bond del Tesoro americano a dieci anni, segno che il flusso di vendita dei titoli non si è arrestato. Un altro segnale di sfiducia verso gli Stati Uniti.

Larry Fink, amministratore delegato di BlackRock, ha detto che gli Stati Uniti sono «molto vicini alla recessione, se non ci siamo già», spiegando che è necessario arrivare a un accordo commerciale con la Cina, mettendo fine alla massacrante partita di dazi e controdazi: «Questa non è una pandemia, non è una crisi finanziaria, è qualcosa che abbiamo creato noi stessi». Ma per Trump tutto sta andando secondo i piani.

La resistenza dei dem

Nelle prospettive economiche fosche, gli avversari di Trump intravedono un’opportunità. La leadership del Partito democratico alla ricerca di una chiave per contrastare la cacofonia tariffaria sta tentando di organizzare la controffensiva battendo sulle promesse economiche tradite.

Se Trump ha sconfitto Joe Biden sul prezzo delle uova, è il ragionamento, allora anche i democratici possono impostare la resistenza sull’inflazione che cresce e lo spettro della recessione che si fa sempre più concreto.

Un carotaggio fra gli strateghi democratici fatto da Politico mostra che i danni portati dalla politica economica di Trump, questione più tangibile rispetto alla politica commerciale per la classe media, sono una via più efficace per veicolare il messaggio antitrumpiano.

Cosa del resto confermata anche dal successo del tour popolare della turbosinistra di Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez.

Sondaggi in calo

Secondo un sondaggio Economist/YouGov, il tasso di approvazione complessivo di Trump è sceso di cinque punti percentuali rispetto alla settimana scorsa. Il calo è accompagnato da una diminuzione di quattro punti anche nel giudizio sulla sua gestione dell’economia.

Un altro sondaggio, diffuso in settimana dal gruppo democratico Navigator Research, conferma la tendenza negativa: il 55 per cento degli elettori ha un giudizio negativo sulla gestione economica del presidente. Si tratta di un peggioramento di otto punti percentuali rispetto ai dati di marzo.

Corte suprema

Un’altra fonte di preoccupazione per la Casa Bianca arriva dalla Corte suprema. Giovedì i giudici hanno respinto un ricorso dell’amministrazione, con una decisione d’emergenza, stabilendo che l’uomo del Maryland trasferito per errore in una prigione di El Salvador deve essere riportato negli Stati Uniti. La giudice distrettuale Paula Xinis ha stabilito che l’uomo, Kilmar Abrego Garcia, sia portato a casa entro lunedì notte. Il tribunale ha disposto la misura sulla base dell’ordine di un tribunale dell’immigrazione che vietava che l’uomo – che è entrato negli Stati Uniti illegalmente – fosse rimpatriato per il timore che potesse subire ritorsioni da parte di gang locali.

La Casa Bianca ha in parte ammesso l’errore, ma ha presentato ugualmente ricorso sostenendo di non poter fare più nulla a questo punto. La Corte suprema ha dato ragione al tribunale federale: «L’ordine correttamente richiede che il governo “faciliti” il rilascio di Abrego Garcia dalla detenzione in El Salvador e assicuri che il suo caso sia trattato come sarebbe avvenuto se non fosse stato impropriamente trasferito in El Salvador», hanno scritto i giudici supremi, arrivando alla decisione all’unanimità.

È una circostanza molto rilevante, perché finora la Corte suprema, dominata da una super maggioranza di giudici conservatori, aveva offerto importanti concessioni a Trump su questioni decisive come l’immunità presidenziale. Si tratta di una crepa nella convinzione presidenziale di poter contare sulla sponda dei nove giudici supremi.

Studi legali

La Casa Bianca ha anche annunciato nuovi accordi con alcuni importanti studi legali: si tratta di una concessione significativa dopo le iniziative punitive varate dall’amministrazione verso le pratiche sgradite di varie firm. Gli studi in questione – Kirkland & Ellis, Allen Overy Shearman Sterling, Simpson Thacher & Bartlett e Latham & Watkins – offriranno l’equivalente di 500 milioni di dollari in lavoro pro bono per cause che stanno a cuore al presidente, fra cui l’assistenza ai veterani, la lotta all’antisemitismo e il generico sostegno agli «ideali conservatori».

Inoltre, abbandoneranno i criteri di selezione dei clienti basati su diversity, inclusion e equity e non potranno rifiutarsi di rappresentare funzionari del governo e qualunque altro soggetto sulla base della visione politica.

© Riproduzione riservata