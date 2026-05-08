«I dazi sono illegali», Trump bocciato da un’altra corte Usa

Le tariffe dal 10 per cento bloccata dai giudici federali competenti per il commercio internazionale. Ma il presidente non arretra e anzi continua a ricattare l’Ue: nuovo ultimatum il 4 luglio
Non basta la retorica nazionalista a legittimare i dazi di Donald Trump. La Corte del commercio internazionale, il tribunale federale specializzato competente in materia, ha dichiarato illegali le tariffe globali del 10 per cento volute dal presidente degli Stati Uniti. Per i giudici, quella tassa generalizzata è una forzatura illegittima del Trade Act, la legge invocata da Trump per imporre la sua politica commerciale. La sezione 122 del Trade Act del 1974 consente l’emissione di dazi fino al 1