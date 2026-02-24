Balletto infinito sui dazi: le manovre di Trump per aggirare il Congresso

In vigore le nuove tariffe al 10 per cento che potrebbero salire al 15 per cento. Secondo gli esperti, l'Ue potrebbe essere tra i destinatari più svantaggiati dal nuovo schema, che per paradosso favorisce paesi non certo vicini a Trump, come Cina e Brasile. Il commissario Ue Sefcovic: «Gli Usa ci hanno assicurato che rispetteranno gli accordi»
La situazione è molto ingarbugliata. E sono in molti a chiedersi che fine farà l’accordo scozzese tra Ue e Usa dopo la sentenza della Corte suprema americana che ha bocciato i dazi di Donald Trump, i quali avrebbero dovuto avere il via libera del Congresso. Le nuove tariffe, sulla base di un’altra fonte normativa, sono entrati in vigore ieri con un’aliquota del 10 per cento, ma i funzionari della Casa Bianca stanno lavorando a un ordine che aumenterà l’aliquota al 15 per cento. I mercati, che gu