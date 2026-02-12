Trump si arrende a Xi (per salvarsi al midterm)

true false

La Cina di Xi Jinping e gli Stati Uniti di Donald Trump stanno imparando a fingere di volersi bene. Dopo quello di Busan, la messa in scena approderà sul palcoscenico pechinese, dove le prime due economie del pianeta si apprestano a prolungare di un anno la tregua commerciale sottoscritta in Corea del Sud il 30 ottobre scorso. Giovedì da una Pechino che si prepara a festeggiare il Capodanno (17 febbraio) è arrivata una mezza conferma (ci stiamo lavorando, ha fatto sapere il ministero degli Ester