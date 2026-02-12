Mondo

Trump si arrende a Xi (per salvarsi al midterm)

Michelangelo Cocco
12 febbraio 2026 • 20:46

A Pechino le prime due economie del pianeta si apprestano a prolungare di un anno il cessate il fuoco dei dazi. In cambio, il presidente Usa spera che delle buone relazioni siano d’aiuto in vista del Midterm, mentre la Cina punta ad avere le mani libere nei confronti di Taiwan

La Cina di Xi Jinping e gli Stati Uniti di Donald Trump stanno imparando a fingere di volersi bene. Dopo quello di Busan, la messa in scena approderà sul palcoscenico pechinese, dove le prime due economie del pianeta si apprestano a prolungare di un anno la tregua commerciale sottoscritta in Corea del Sud il 30 ottobre scorso. Giovedì da una Pechino che si prepara a festeggiare il Capodanno (17 febbraio) è arrivata una mezza conferma (ci stiamo lavorando, ha fatto sapere il ministero degli Ester

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.