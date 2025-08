L’Europa è al centro di una tormenta che la circonda da ogni parte: gli Stati Uniti che non sono più amici, l’Occidente in frammenti, le guerre in Ucraina e a Gaza, la sfida tecnologica della Cina. Molti si chiedono se l’Europa possa ancora influire sulla politica globale e svolgere un ruolo, oppure se sia in declino, più o meno rapido e confortato.

Di seguito un quadro con qualche risposta ed evitando di restare schiacciati sulla cronaca.

1. Il tormentone dazi

Sono una vecchia storia nei rapporti tra le due sponde dell’Atlantico. Bill Clinton, George Bush, Joe Biden ne hanno messi. Ronald Reagan, che pure era il più liberista, impose dazi del 25 per cento su camion e pulmini europei, tanto che la Volkswagen ne importava con sedili (che poi venivano tolti) per far finta si trattasse di automobili. Ci fu una contesa generale sull’acciaio con Bill Clinton, risolta all’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) dopo anni. Bush junior impose dazi fino al 30 per cento ancora sull’acciaio, revocati poi dall’Omc.

Donald Trump nel 2017 li reintrodusse, idem fece con l’alluminio. La stessa Omc permise agli Stati Uniti di introdurre dazi al 100 per cento in favore di Boeing a causa dei sussidi di stato europei all’Airbus. In quell’occasione furono messi dazi su vini e formaggi del 25 per cento. Joe Biden li sospese in cambio di un sistema di quote: in pratica non si poteva esportare oltre una certa quantità. Il leader Usa più favorevole ai dazi prima di Trump fu Richard Nixon: il suo segretario del commercio considerava gli europei degli «scrocconi», come si dice oggi a Washington.

La vera differenza tra Trump e i suoi predecessori è che ora la politica dei dazi è divenuta generale, mentre prima era settoriale.

Gli Usa vorrebbero riacquisire una capacità manifatturiera persa in questi 20/30 anni in favore di terziario e finanza. Difficile dire se ci riusciranno: la robotizzazione dei processi produttivi costa cara, e la concorrenza corre. L’Asia è più avanti in vari settori e ha un mercato interno che può ancora assorbire molto. L’Europa invece è satura e la sua extra-produzione deve per forza riversarsi fuori dal continente.

Per questo la Commissione europea ha preferito un accordo mediocre a una guerra commerciale, sotto la spinta dell’industria tedesca: per non incorrere in un’escalation. Forse si sono commessi errori illudendosi all’inizio sulla possibilità di un accordo a “tassi zero”, ma il risultato voluto era questo.

2. Alleati sì e no

L’Europa si trova in una tenaglia: non può fare a meno dell’alleanza con gli Usa a causa della guerra in Ucraina, non può fidarsi della Russia. Non può nemmeno scambiare Washington con Pechino: la Cina non sarebbe un alleato più malleabile. Inoltre il mercato voleva l’accordo, preferendo qualsiasi intesa all’incertezza di una guerra commerciale. È anche l’opinione della finanza globale, governata dagli americani (ma non da Trump).

La tenaglia è economica, ma anche politica: allo stato delle cose non è possibile tornare verso Mosca che offriva energia a basso costo. L’opinione sul “patto di Turnberry” in Scozia è positiva da parte dei paesi baltici, nordici e della Polonia, interessati soprattutto alle armi americane.

Com’è noto, la loro influenza nell’Unione europea è crescente, ora che Trump pare essersi stufato delle posizioni di un Putin deciso a proseguire i combattimenti.

3. Il crocevia geopolitico

Gli Usa di Trump avevano bisogno dell’accordo per dimostrare di riuscire a ottenere qualcosa. Putin non ascolta; Netanyahu non dà retta; la Cina non si piega; l’Asia fa a meno degli americani: in quanto a realizzazioni, Trump sta a zero. Gli europei scommettono su questo per provare ad ammorbidire in futuro i dazi con esenzioni e rinvii. È la solita tattica che si utilizza nelle trattative europee: un accordo quadro per poi rinviare i dettagli alla prosecuzione di un negoziato defatigante e infinito.

Parigi e Madrid hanno protestato perché sono meno esposte sul mercato americano. In particolare Emmanuel Macron cerca una via alternativa a Trump sullo scacchiere del Medio Oriente. Alzare la posta serve ai francesi per affermare una postura indipendente, come sta facendo mediante il riconoscimento dello Stato palestinese trascinando con sé Gran Bretagna e Germania e appoggiando la soluzione dell’Arabia Saudita, entrambi prima alleati strettissimi di Washington. Anche sull’Ucraina Parigi tenta la carta dell’autonomia strategica, ma in quel caso è meno forte perché l’industria bellica americana rimane irraggiungibile.

4. L’effetto paradosso

La politica trumpiana dei dazi potrebbe alla fine ottenere un effetto paradosso, di cui si vedono già i primi segnali: spingere cioè l’Europa a diversificare progressivamente i suoi sbocchi di mercato, rafforzando la globalizzazione (soprattutto verso l’Asia). È precisamente ciò che Trump aborre.

Se il tycoon volesse davvero frenare la globalizzazione per passare da un sistema iperliberista a uno di tipo mercatista, invece di negoziare a spallate e percentuali avrebbe dovuto accordarsi con l’Ue su un sistema di quote per connettere l’Europa all’America in maniera ancora più forte, eliminando i concorrenti.

È esattamente il metodo usato per creare il mercato interno europeo, visto che l’Europa non è solo un grande mercato (saturo), ma soprattutto un vero sistema industriale. Trump sta spingendo gli europei a riorientarsi altrove, e sarà un’incognita per gli Usa.

5. Le spese militari

Sulla questione militare c’è da verificare se all’Europa costeranno di più i tassi al 15 per cento o l’aumento delle spese militari (al 5 per cento cioè 3,5 per cento + 1,5 per cento), tra l’altro citate nell’accordo nella parte in cui si dice quanto gli europei compreranno in armi americane. C’è anche da aggiungervi i costi crescenti della guerra in Ucraina.

L’acciaio è certamente un problema oggi per la Germania (meno per l’Italia), ma lo sarà domani per tutti. A parte il settore automotive, serve soprattutto per costruire navi, ed è per questo che il 90 per cento dei cantieri navali commerciali è in Asia. Ma ora che si tratta di costruire navi da guerra e altre armi (carri e via dicendo) servirà più acciaio anche in Europa.

6. Il deficit tecnologico

Dove l’Europa ha davvero fallito in questi decenni è il settore tecnologico. Spazio, comunicazioni, internet, intelligenza artificiale e finanza digitale: tutto è nelle mani degli americani e dei cinesi. La domanda è perché l’Europa si sia disinteressata di tali settori, sicura che li avrebbe sempre avuti e a buon prezzo. Non che non ne avesse la capacità, ma oggi è in ritardo, forse incolmabile. Non esistono un Google europeo, una Ia europea; un SpaceX europeo; uno Starlink europeo ecc. Abbiamo solo Ariane e Vega per lo spazio, troppo poco.

Ancora peggio, non abbiamo l’euro digitale: tutte le nostre spese passano per gli Usa (Master e Visa eccetera) oltre che tutto il traffico internet, controllato dagli Usa. La Cina sta cercando di rendesi autonoma con grande fatica e con risultati incerti, senza tuttavia rappresentare un’alternativa per noi.

Se l’Europa deve rinnovarsi è in questi settori strategici di alta tecnologia, che contano più delle stesse armi, perché senza Ia, ad esempio, non manovri né droni né carri. E qui si inseriscono la questione energetica e la politica green: energia a basso costo e pulita è possibile solo con l’high tech. È forse l’unico settore in cui gli interessi europei e cinesi combaciano.

