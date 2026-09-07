Il reportage

Odessa cancella la sua storia russa, in Ucraina la lotta è anche culturale

Francesco Crippa
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07 settembre 2026 • 07:00

«Per noi è fondamentale avere un futuro libero ed europeo, ma il governo sta impostando una lotta culturale e sociologica invece che politica: è inutile e pericolosa» racconta Vladislav Vodko, docente di storia all’Università pedagogica nazionale dell’Ucraina meridionale

In piazza Birzhova, a Odessa, la statua di Aleksandr Pushkin è nascosta alla vista da una struttura di legno ricoperta da un telone blu. A meno di una manciata di metri, un cannone inglese del diciannovesimo secolo si gode le attenzioni dei turisti, circondato da fiori gialli e rossi. Entrambi i monumenti sono figli dell’Impero russo, ma il loro destino è diverso. Il cannone è un trofeo della guerra di Crimea ed è preservato perché rappresenta la resistenza della città all’assedio anglo-francese

Francesco Crippa
Francesco Crippa
Francesco Crippa

Cresciuto tra Milano e il suo hinterland, dopo aver cercato il suo posto nel mondo lavorando a Bologna, Roma e Trento alla fine è tornato a camminare sul pavé. Si occupa principalmente di politica e di esteri, tifa Inter ed è laureato in storia. Ama il calcio, la musica rap e i risotti. Non si prende mai troppo sul serio