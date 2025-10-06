Il laboratorio della sinistra Usa

Alla ricerca dell’anti Trump, il risveglio (lento) dei dem

Gavin Newsom, governatore dem della California
Mattia Ferraresi
06 ottobre 2025 • 07:00

La narrazione trumpiana dello “shutdown” travolge l’establishment democratico senza bussola. Ma fra giovani radicali, candidati pentiti e neopopulisti che urlano su X, qualcosa si sta muovendo

Lo shutdown federale è diventato uno specchio dell’impotenza democratica. Non si tratta soltanto del logorante rituale con cui ciclicamente la politica americana si incaglia sull’approvazione del bilancio, ma di una rappresentazione delle asimmetrie di potere tra repubblicani e democratici nell’epoca del secondo Trump. Il Congresso a maggioranza repubblicana ha imposto la chiusura come dimostrazione di forza, mentre i democratici, pur minoritari, hanno cercato di imbastire una resistenza tattica

Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)