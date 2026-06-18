Deportati in zone di terrore. L’ultima svolta americana

Dovrebbe partire giovedì 18 il primo volo di una deportazioni di migranti dagli Stati Uniti alla Repubblica centrafricana. Molti dei migranti coinvolti avevano ottenuto ordinanze del tribunale che ne vietano l'espulsione verso i propri paesi d'origine, dove sarebbero state a rischio di persecuzione o tortura

true false

L’amministrazione Trump sta per dare il via alla prima deportazione di migranti verso la Repubblica Centrafricana. Il volo, in programma giovedì, dovrebbe trasportare forzatamente verso il continente africano più di venti persone. Tra loro – secondo quanto riferito dagli avvocati coinvolti e da un funzionario governativo americano – ci sarebbero almeno due donne iraniane che avevano cercato rifugio negli Stati Uniti. Oltre a loro, diverse persone di nazionalità siriana e afghana. Si tratterebbe