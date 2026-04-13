le conseguenze della guerra

L’allarme di Descalzi per rilanciare il gas russo in Ue. Ma le alternative ci sono

Stefano Vergine
13 aprile 2026 • 19:56Aggiornato, 13 aprile 2026 • 20:25

La richiesta di sospendere il bando verso l’energia russa è stata condivisa con Meloni? L’analista Luciani: «L’offerta di Gnl non cambierà, basta comprarlo da altri paesi». Intanto l’impasse su Hormuz fa ancora calare i mercati, mentre il petrolio torna sopra i 100 dollari

Lo stallo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran svoltisi nel fine settimana in Pakistan ha provocato un nuovo aumento del prezzo di petrolio e gas, mandando contemporaneamente in rosso quasi tutte le borse mondiali. Il greggio (Brent) è tornato sopra i 100 dollari al barile, in rialzo di oltre 6 punti percentuali rispetto a venerdì, e anche il prezzo del gas europeo (Ttf) è aumentato tornando sopra i 46 euro al megawattora. Quasi tutti i principali indici azionari di Asia ed Europa hanno chiuso i

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Stefano Vergine
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Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.