L’allarme di Descalzi per rilanciare il gas russo in Ue. Ma le alternative ci sono

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Lo stallo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran svoltisi nel fine settimana in Pakistan ha provocato un nuovo aumento del prezzo di petrolio e gas, mandando contemporaneamente in rosso quasi tutte le borse mondiali. Il greggio (Brent) è tornato sopra i 100 dollari al barile, in rialzo di oltre 6 punti percentuali rispetto a venerdì, e anche il prezzo del gas europeo (Ttf) è aumentato tornando sopra i 46 euro al megawattora. Quasi tutti i principali indici azionari di Asia ed Europa hanno chiuso i