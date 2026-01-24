La nuova Onu e le ambizioni turche: nel Board c’è tutto, tranne i gazawi

Malgrado il ruolo subalterno dell’ente proto-governativo palestinese e l’adesione di Netanyahu, Israele rimane freddo sulla nuova arzigogolata infrastruttura. Intanto, il presidente Usa tenta di spostare il baricentro della diplomazia internazionale verso l’istituzione da lui guidata

«Il Consiglio di pace ha istituito un organo di livello inferiore composto da amministratori palestinesi, incaricato di attuare le decisioni del Consiglio ma non autorizzato a prenderle», dice a Domani Nathan Thrall, autore del libro premio Pulitzer Un giorno nella vita di Abed Salama, commentando i possibili effetti della nuova istituzione internazionale inaugurata da Trump a Davos sulla Striscia di Gaza. «Ancora una volta, il destino dei palestinesi è controllato da altri. Questa formula è ben