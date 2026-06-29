Come si muovono le monarchie

I dilemmi del Golfo su Iran e Stati Uniti: tra equilibrismo e sudditanza

Youssef Hassan Holgado
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29 giugno 2026 • 20:26

Kuwait e Bahrain sono di nuovo nel mirino dei Pasdaran, che minacciano attacchi più incisivi. Abu Dhabi e Riad osservano in silenzio e hanno trovato proprie vie d’uscita. Rubio vola nella regione per far digerire l’intesa con l’Iran e il fondo da 300 miliardi che Trump vuole istituire come riparazione

Dopo gli attacchi iraniani che hanno preso di mira Kuwait e Bahrein, causando anche la morte di un cittadino qatariota per l’impatto di alcune schegge, l’aria è tornata tesa nei palazzi delle monarchie del Golfo. Chi sperava che la firma della tregua in Svizzera tra Washington e Teheran riportasse subito la situazione alla normalità è rimasto deluso. Per tranquillizzare i partner, il segretario di Stato Marco Rubio è andato nella regione lo scorso 24 e 25 giugno per colloqui di alto livello. Per

Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.