I dilemmi del Golfo su Iran e Stati Uniti: tra equilibrismo e sudditanza

Kuwait e Bahrain sono di nuovo nel mirino dei Pasdaran, che minacciano attacchi più incisivi. Abu Dhabi e Riad osservano in silenzio e hanno trovato proprie vie d’uscita. Rubio vola nella regione per far digerire l’intesa con l’Iran e il fondo da 300 miliardi che Trump vuole istituire come riparazione

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Dopo gli attacchi iraniani che hanno preso di mira Kuwait e Bahrein, causando anche la morte di un cittadino qatariota per l’impatto di alcune schegge, l’aria è tornata tesa nei palazzi delle monarchie del Golfo. Chi sperava che la firma della tregua in Svizzera tra Washington e Teheran riportasse subito la situazione alla normalità è rimasto deluso. Per tranquillizzare i partner, il segretario di Stato Marco Rubio è andato nella regione lo scorso 24 e 25 giugno per colloqui di alto livello. Per