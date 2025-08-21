Il tycoon incassa le photo opportunity e glissa sui dettagli di un possibile accordo, lasciando tutto in un grande “vedremo”. La trattativa fra Russia e Ucraina ne è un saggio perfetto: passare da un incontro storico a un altro senza combinare nulla
Foto luccicanti, red carpet e zero sostanza. La diplomazia “vuota” di Donald Trump
21 agosto 2025 • 07:00
Il tycoon incassa le photo opportunity e glissa sui dettagli di un possibile accordo, lasciando tutto in un grande “vedremo”. La trattativa fra Russia e Ucraina ne è un saggio perfetto: passare da un incontro storico a un altro senza combinare nulla