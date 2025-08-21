Il tycoon incassa le photo opportunity e glissa sui dettagli di un possibile accordo, lasciando tutto in un grande “vedremo”. La trattativa fra Russia e Ucraina ne è un saggio perfetto: passare da un incontro storico a un altro senza combinare nulla

Nel metodo di Donald Trump vengono prima gli incontri con le fotografie, i tappeti rossi, gli inchini, il cerimoniale, le dichiarazioni, i sorrisi, i post su Truth, l’immortalarsi di un momento inutilmente storico seguito da un altro d’apparenza ancora più trionfale. I decisivi dettagli sui contenuti discussi vengono dopo, forse mai, e tutte le questioni fondamentali da risolvere rimangono sospese nella dimensione del “vedremo”.

Anche nel delicato round diplomatico fra Anchorage con Vladimir Putin e nello Studio Ovale con Volodymyr Zelensky e il contingente europeo, Trump non ha cambiato metodo. Prima incassa un facile premio di immagine davanti alle telecamere, poi le delegazioni convocate in tutta fretta discutono della sostanza, ma senza un chiaro obiettivo politico e senza una cornice diplomatica, quindi a seguire si blatera senza costrutto di garanzie di sicurezza, truppe sul terreno e patti modellati sull’articolo 5 del trattato Nato. Tutti i dettagli rimangono incerti e soggetti a interpretazioni. Ed è da quelle parti che notoriamente si nasconde il diavolo.

Fa quasi tenerezza seguire le zoppicanti dichiarazioni di questi giorni di Marco Rubio, segretario di Stato rinforzato con delega da capo negoziatore, che si barcamena fra promesse vuote, ovvietà senza sostanza e progressi che attendono solo di essere smentiti. La Casa Bianca, ad esempio, ha promesso che Putin incontrerà Zelensky, ma l’ipotesi è stata prontamente negata dal Cremlino.

È un metodo che Trump pratica da sempre. Ricordate l’incontro storico con il dittatore nordcoreano Kim Jong-Un nel 2019? Ricordate i risultati politici di quel vertice? Ecco, appunto. Ma la Casa Bianca rivendica tutto questo agitarsi e luccicare come un grande risultato, anche in assenza di veri progressi. «Grazie agli sforzi del presidente Trump, finalmente abbiamo movimento dopo anni di stallo mortale», ha detto la portavoce, Karoline Leavitt, teorizzando che agitare le acque, non affrontare strategicamente i problemi, è l’orizzonte in cui sui muove il presidente.

Gli pseudo-eventi

Trump vive di quelli che lo storico Daniel Boorstin negli anni Sessanta ha definito “pseudo-eventi”. Uno pseudo-evento è un fatto che esaurisce il suo significato nel fatto stesso di accadere, è un’occorrenza performativa organizzata per essere raccontata, non per produrre risultati misurabili. Sono pseudo-eventi le conferenze stampa, le cerimonie inaugurali, le premiazioni, le photo opportunity, ed è proprio in queste che Trump si muove felicemente. Non importa che la sua azione si svolga sul set di un film western, dove sono vere soltanto le facciate.

I dettagli colti ai margini degli incontri aiutano a capire. In una battuta colta da un microfono acceso Trump si vantava con Emmanuel Macron che Putin «vuole fare un accordo per me», cosa che l’ex consigliere per la Sicurezza nazionale, John Bolton, ha interpretato come un’evidente furbizia del leader russo. Sapendo che il desiderio di Trump è il riconoscimento del suo ruolo di mediatore – simboleggiato dall’agognato Nobel per la pace, un altro pseudo-evento – molto più della pace in sé, lo ha blandito promettendogli ciò che desidera. In questo passaggio «Putin sta dicendo “guarda, posso aiutarti. Meriti il premio Nobel per la pace se riesci a ottenerla qui. Io voglio aiutarti. Sai, questa guerra non sarebbe mai iniziata se fossi stato presidente”», ha parafrasato Bolton, seguendo un copione più che realistico.

Un altro passaggio significativo dell’incontro alla Casa Bianca è quello che riguarda Giorgia Meloni. Tutti si sono concentrati sulla sua ammissione che non ama parlare con i giornalisti (non ci era sfuggito), ma la cosa più interessante era la sua insistenza su quando Trump invece ama parlare con i cronisti, riferendosi evidentemente al collaudatissimo formato dello sproloquio a briglia sciolta nello Studio Ovale, dove la parola viene data quasi esclusivamente a voci ossequiose e adoranti, funzionali alla bulimia mediatica di un presidente che non risponde alle domande, ma fa comizi comodamente spezzati in segmenti. Lui ama tutta questa roba, ha detto la premier. A conti fatti, non era un gran complimento.

Testimonial dei Brics

La propensione ad afferrare le opportunità d’immagine senza avere un piano preciso s’inserisce in una generale assenza di strategia sullo scenario internazionale. Mentre stende tappeti rossi e fa servire piatti sontuosi al presidente russo – restituendogli dignità di interlocuzione dopo il lungo isolamento da parte dell’occidente – e concede inaspettati margini di manovra alla Cina sulla trattativa commerciale, Trump attacca continuamente i governi di India, Brasile e Sud Africa, affermandosi come improbabile sponsor dei Brics, che grazie al trattamento di Trump hanno una ragione in più per cercare di instaurare un ordine globale alternativo a quello occidentale.

Non vanno cercate nell’ambito della strategia le motivazioni che ispirano le manovre del presidente, leader che apertamente ammette che il senso del suo agire è manifestare la propria esistenza sulla scena, non raggiungere obiettivi che sono fissati prima di sedersi al tavolo. Agli alleati non rimane che sperare che anche il suo agire apparentemente capriccioso sia un sofisticatissimo bluff.

