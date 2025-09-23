cosa c’è dietro il ritorno dell’anchorman censurato

Disney ora riabilita Kimmel. Ma i distributori si ribellano

Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmel
Mattia Ferraresi
23 settembre 2025 • 20:13Aggiornato, 23 settembre 2025 • 20:15

Abc ha scelto il ripristino immediato di Jimmy Kimmel Live! Ma i maggiori gestori di stazioni affiliate nei mercati locali, i quali hanno ribadito che non trasmetteranno lo show, nonostante la decisione di Disney. Significa che il 20 per cento degli americani non lo potranno comunque vedere

Molto probabilmente non sono state le proteste di Hollywood e le grida dell’establishment democratico a convincere Disney a ripristinare lo show di Jimmy Kimmel sulla Abc, dopo la sospensione in seguito alle sue contestate dichiarazioni live su Charlie Kirk. Forse è stato Ted Cruz. Quella del senatore repubblicano è stata la voce della destra che con più convinzione ha condannato la decisione, soprattutto per le circostanze paramafiose nel quale è maturata. Il capo della Federal Communications C

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)