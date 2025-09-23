Disney ora riabilita Kimmel. Ma i distributori si ribellano

Abc ha scelto il ripristino immediato di Jimmy Kimmel Live! Ma i maggiori gestori di stazioni affiliate nei mercati locali, i quali hanno ribadito che non trasmetteranno lo show, nonostante la decisione di Disney. Significa che il 20 per cento degli americani non lo potranno comunque vedere

true false

Molto probabilmente non sono state le proteste di Hollywood e le grida dell’establishment democratico a convincere Disney a ripristinare lo show di Jimmy Kimmel sulla Abc, dopo la sospensione in seguito alle sue contestate dichiarazioni live su Charlie Kirk. Forse è stato Ted Cruz. Quella del senatore repubblicano è stata la voce della destra che con più convinzione ha condannato la decisione, soprattutto per le circostanze paramafiose nel quale è maturata. Il capo della Federal Communications C