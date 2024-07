La direttrice dell’agenzia ha assicurato collaborazione con le commissioni congressuali. Al via la Convention repubblicana a Milwaukee, in Wisconsin, che prosegue secondo i piani. È invece cambiato totalmente il discorso dell’ex presidente, ha fatto sapere

Diverse commissioni della Camera dei rappresentanti e del Senato statunitense hanno annunciato l’avvio di indagini sulle presunte falle nella sicurezza del comizio di Donald Trump in Pennsylvania, dove l’ex presidente è stato vittima di un attentato che ha ucciso un uomo e ne ha feriti due gravi tra il pubblico. Trump è stato ferito all’orecchio destro, colpito da proiettili sparati da un ventenne, identificato dall’Fbi in Thomas Matthew Crooks, che è poi stato ucciso dai tiratori a difesa dell’ex presidente.

La direttrice del Secret Service, Kimberly Cheatle, ha difeso l’agenzia affermando, in un comunicato, riportato dalla Cnn, che il personale «si è mosso rapidamente durante l’incidente». E ha assicurato che ci sarà collaborazione con le commissioni congressuali appropriate per qualsiasi azione di controllo. Secondo alcune analisi forensi, scrive la Cnn, è possibile che il ventenne abbia usato tre armi durante il comizio.

L’ex presidente è arrivato ieri a Milwaukee, in Wisconsin, per la Convention nazionale Repubblicana, che inizia oggi e si svolgerà come previsto. Alla convention, in cui sono previste circa 50mila persone, Trump dovrebbe essere confermato come candidato presidenziale del partito e rivelare il nome del suo eventuale vicepresidente in caso di approdo alla Casa Bianca.

Trump: "Tutti i casi contro di me andrebbero chiusi". E annuncia che nelle prossime ore designerà il vice A breve si saprà l'altro nome che comporrà il ticket repubblicano per le presidenziali di novembre. Lo ha annunciato lo stesso Trump a ridosso dell'inizio della convention di Milwaukee. Trump ha anche auspicato che vengano chiusi tutti i casi contro di lui come è successo in Florida, dove la giudice Aileen Cannon ha archiviato il caso contro di lui per la vicenda dei documenti riservati della Casa Bianca sequestrati a Mar-a-Lago. Nella sua decisione, la giudice ha affermato che la nomina del procuratore speciale Jack Smith, che ha guidato l'indagine, viola la Costituzione. Martedì il secret service riferirà alla Camera Il secret service degli Stati Uniti riferirà privatamente domani alla commissione di controllo della Camera dei rappresentanti sul tentativo di assassinio dell'ex presidente Donald Trump. Lo riferisce il sito web Politico. L'incontro è il primo passo del Congresso nell'inchiesta sul fallimento del dispositivo di sicurezza predisposto dalle autorità in occasione dell'attentato a Donald Trump. Il presidente della stessa commissione, il repubblicano James Comer, ha inoltre invitato a testimoniare il prossimo 22 luglio al Congresso la direttrice del Servizio segreto Kimberly Cheatle. Direttrice del Secret Service: «Abbiamo agito rapidamente» La direttrice del Secret Service Kimberly Cheatle ha assicurato che l'agenzia collaborerà con le commissioni congressuali per qualsiasi azione di controllo. «Comprendiamo l'importanza della revisione indipendente annunciata ieri dal Presidente Biden e parteciperemo pienamente», ha dichiarato. In un comunicato, Cheatle ha difeso gli agenti che hanno «agito rapidamente» a Butler, durante il comizio di Trump. Mandando le condoglianze alla famiglia di Corey Comperatore ucciso in Pennsylvania, la direttrice ha garantito sul piano della sicurezza, dicendosi fiduciosa delle misure di sicurezza messe a punto per la convention repubblicana a Milwaukee. Il piano è stato rafforzato in seguito alla sparatoria di sabato, ha fatto sapere. «Oltre ai miglioramenti di sicurezza aggiuntivi che abbiamo fornito per l'ex presidente Trump a giugno, abbiamo anche implementato modifiche alla sua sicurezza da sabato per garantire la sua continua protezione per la convention e il resto della campagna», ha concluso. Cnn, dalle analisi forensi si osserva l'utilizzo di tre armi In base ai risultati di alcune analisi forensi, raccolte dalla Cnn, è possibile che al comizio di Trump in Pennsylvania siano state usate tre armi diverse. L'emittente ricorda che l'uomo avrebbe agito da solo, come affermato già ieri dall'Fbi, ma ricostruisce, attraverso analisi di esperti, che i primi tre colpi erano compatibili con una presunta arma A, altri cinque con una presunta arma B e l'ultimo "impulso acustico" è stato emesso da una possibile arma C, secondo l'analisi audio di Catalin Grigoras, direttore del National Center for Media Forensics presso l'Università del Colorado a Denver, e Cole Whitecotton, Senior Professional Research Associate presso la stessa istituzione. Secondo l'analisi audio, il tiratore si trovava a circa 360-393 piedi dal podio. Avviate indagini parlamentari sulle presunte falle nella sicurezza Varie commissioni della Camera e del Senato statunitense hanno annunciato l'avvio delle indagini sulle presunte falle nella sicurezza del comizio in Pennsylvania dove Trump è stato colpito e ferito a un orecchio. «La gravita' di questo fallimento della sicurezza e l'agghiacciante momento nella storia della nostra nazione non possono essere sottovalutati», ha scritto il repubblicano Mark Green, presidente della commissione Sicurezza interna della Camera, in una lettera inviata al segretario per la Sicurezza interna Alejandro Mayorkas. Trump farà un discorso completamente diverso I piani e la scaletta rimarranno invariati, mentre il discorso cambierà totalmente, ha fatto sapere Donald Trump. Lo ha annunciato in un'intervista al Washington Examiner, ripresa dalla Bbc: «È un'opportunità per unire il Paese. Mi è stata data questa possibilità», ha detto. «Il discorso che avrei dovuto tenere giovedì sarebbe stato strepitoso se ciò non fosse accaduto, questo sarebbe stato uno dei discorsi più incredibili», ha aggiunto, precisando che avrebbe messo al centro le politiche del presidente Biden. «Sinceramente, ora sarà un discorso completamente diverso», ha concluso. Mondo Donald Trump è diventato un martire. I dem non sanno come reagire Biden: «L'attentato a Trump ci impone un passo indietro» Violenza politica che non «non può essere normalizzata», ha detto il presidente Usa Joe Biden, in un discorso alla nazione, e ha lanciato un appello alla nazione ad «abbassare i toni» e a respingere «l’estremismo e la furia». L’attentato a Trump «impone a tutti noi un passo indietro», ha detto, «non siamo nemici, siamo tutti americani». Dallo studio ovale della Casa Bianca, Biden nel suo discorso ha affermato che i cittadini degli Stati Uniti deve lottare per l’unità nazionale, avvertendo che la retorica politica negli Usa è diventata «troppo accesa». Il presidente ha aggiunto: «Il disaccordo è normale in politica, ma la politica non può essere un campo di battaglia», sottolineando che «le decisioni si prendono nelle urne, attraverso il voto e non con le pallottole». Biden ha poi ricordato dell’inizio della convention Repubblicana: «Non ho dubbi che criticheranno ciò che ho fatto e offriranno la loro visione per questo Paese, e io stesso viaggerò questa settimana per difendere la mia visione» degli Stati Uniti. Ma, ha avvertito, «non c'è posto in America per questo tipo di violenza, per qualsiasi violenza. Mai. Senza nessuna eccezione». EPA Fox, Trump ha elogiato Biden per la telefonata Trump ha «elogiato il presidente Biden per la telefonata» che gli ha fatto e l’ha definita una «buona conversazione». Lo annuncia Brett Baier di Fox News che ha sentito al telefono l’ex presidente. A Baier ha raccontato dell’attentato, spiegando di aver appena girato la testa di lato per guardare un’infografica quando ha sentito qualcosa che ha descritto come «la più grande zanzara della sua vita» o «un calabrone che sembrava fosse nel suo orecchio». L'ex presidente ha poi raccontato di aver guardato la sua mano, di aver visto del sangue e di essere andato a terra. Ha poi precisato che, quando ha alzato il pugno alla folla, avrebbe voluto tornare indietro e dire qualche parola ai suoi sostenitori, ma il secret service lo stava spingendo fuori dal palco.

© Riproduzione riservata