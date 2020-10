Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha conti corrente in tre Paesi stranieri tra cui la Cina, oltre a Gran Bretagna e Irlanda. Lo riferisce il New York Times, facendo riferimento a un'analisi della sua dichiarazione dei redditi. In particolare, il conto cinese è controllato dalla Trump International Hotels Management Llc, che ha pagato 188.561 dollari di in tasse in Cina tra il 2013 e il 2015.

La rivelazione arriva a due settimane dalle elezioni presidenziali, mentre Trump e i suoi alleati cercano di dipingere il candidato democratico, Joe Biden, come troppo “morbido” nei confronti della Cina, facendo anche riferimento agli affari del figlio, Hunter, con Pechino.

(AP)

