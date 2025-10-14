Dopo lo show in Medio Oriente

Dopo Gaza, l’Ucraina: Trump cerca un altro trionfo

Mattia Ferraresi
14 ottobre 2025 • 19:59

Venerdì incontrerà Zelensky a Washington, allo studio l’invio di missili Tomahawk. L’obiettivo è duplice: da un lato, mettere pressione su Mosca affinché entri seriamente nei negoziati; dall’altro, creare un modello internazionale che rafforzi l’immagine di Trump come mediatore

Dopo il tour trionfale in Medio Oriente, Donald Trump vuole cavalcare l’onda della pacificazione, estendendola all’Ucraina e al quadrante minacciato dalla Russia. Il presidente americano, tornato alla Casa Bianca con la promessa di riportare gli Stati Uniti al centro del mondo, ha annunciato che venerdì incontrerà il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a Washington per discutere di un «nuovo piano di stabilizzazione» per l’Europa orientale. Trump ha ipotizzato di fornire a Kiev missili da cr

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)