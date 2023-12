Il focus dell’operazione di terra israeliana si è spostato ufficialmente nel sud della Striscia dopo la conquista della città di Khan Yunis ma non si è ancora fermata nel nord. I carri armati dell’esercito israeliano hanno circondato il campo profughi di Jabalia. Israele ha dichiarato che Hamas avrebbe una base militare nel campo profughi

Il giornale Haaretz ha riferito che sono stati resi pubblici alcuni video che mostrano l’Idf radunare dozzine di palestinesi, probabilmente combattenti di Hamas, spogliati e bendati con le mani legate dietro la schiena. L’esercito israeliano non ha ancora commentato la notizia.

Fronte Libano

Sul fronte Libano, l’Idf ha confermato di aver effettuato attacchi aerei contri alcuni obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. Anche il Libano ha lanciato alcuni proiettili verso il nord di Israele. Hezbollah ha confermato di aver preso di mira alcune posizioni dell’esercito israeliano lungo il confine settentrionale.

Un missile anticarro ha colpito un veicolo civile israeliano vicino al confine con il Libano. L’esercito israeliano ha provveduto subito a rispondere. Per ora, è stato riportata una sola vittima civile.

Aiuti umanitari

Continua l’appello della comunità internazionale di consentire l’ingresso degli aiuti umanitari verso la Striscia di Gaza. Dopo le pressioni americane, Israele ha deciso di aprire per la prima volta dallo scoppio del conflitto il valico Kerem Shalom con Gaza, utilizzato in passato come il principale passaggio di merci verso la Striscia.

Anche se la decisione non ha soddisfatto completamente le aspettative del presidente americano Joe Biden perché funzionerà solo per l’ispezione dei camion, un funzionario americano ha detto che si tratta comunque di un passo nella giusta direzione. L’apertura del valico è arrivata anche a seguito della decisione del governo di concedere un aumento «minimo» delle forniture di carburante per «evitare un collasso umanitario e lo scoppio di epidemie».

L’ufficio del primo ministro, Benjamin Netanyahu ha aggiunto: «L'importo minimo sarà determinato di volta in volta dal gabinetto di guerra in base alla situazione umanitaria nella Striscia».

Infatti, l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha dichiarato di essere preoccupata per la diffusione di malattie a Gaza. La probabilità della trasmissione di infezioni aumenta a casa della situazione dell’acqua, definita dal portavoce «estremamente critica ovunque».

