Drone contro una base italiana in Kuwait, la Ue decide su Hormuz

Nessun ferito, colpito un velivolo a pilotaggio remoto. Per gli israeliani il conflitto durerà almeno altre tre settimane. I ministri degli Esteri Ue devono valutare l’estensione della missione navale Aspides allo Stretto. Attacco contro i caschi blu nel sud del Libano
Il conflitto combattuto a distanza da Donald Trump e Benjamin Netanyahu contro l’Iran si avvicina sempre più all’Italia. Nessun morto, nessun ferito ma dopo l’attacco alla base militare a Erbil, un drone iraniano ha colpito la base di Ali Al Salem, in Kuwait, dove sono di stanza, insieme agli americani, contingenti italiani. L’attacco ha distrutto un deposito nel quale era custodito un velivolo a pilotaggio remoto, un «assetto indispensabile per lo svolgimento delle attività operative ed era ri