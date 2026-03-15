Drone contro una base italiana in Kuwait, la Ue decide su Hormuz

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Il conflitto combattuto a distanza da Donald Trump e Benjamin Netanyahu contro l’Iran si avvicina sempre più all’Italia. Nessun morto, nessun ferito ma dopo l’attacco alla base militare a Erbil, un drone iraniano ha colpito la base di Ali Al Salem, in Kuwait, dove sono di stanza, insieme agli americani, contingenti italiani. L’attacco ha distrutto un deposito nel quale era custodito un velivolo a pilotaggio remoto, un «assetto indispensabile per lo svolgimento delle attività operative ed era ri