Lo spazio aereo danese è stato di nuovo violato da droni non identificati sopra Aalborg, Esbjerg, Sonderborg e nella base aerea di Skrydstrup

Per ore diversi aeroporti danesi sono stati chiusi nella notte per l'avvistamento di velivoli senza pilota come già accaduto nei giorni scorsi e dopo episodi simili in Polonia e Romania e sopra l’aeroporto di Copenaghen.

I droni sono stati avvistati negli aeroporti di Aalborg, situato nel nord della Danimarca e uno dei più grandi del paese dopo Copenaghen, Esbjerg, Sonderborg e nella base aerea di Skrydstrup prima che si allontanassero e, come nel caso precedente, sparissero nel nulla.

«Non è stato possibile abbattere i droni, hanno sorvolato un'area molto vasta per due ore» ha dichiarato Jesper Bojgaard Madsen, ispettore capo della polizia dello Jutland settentrionale «Finora non abbiamo nulla da dire su chi li manovrasse». Il sospetto, che dopo il caso dell’aeroporto di Copenaghen non era stato escluso neanche dalla premier Mette Fredriksen, è che ci sia la mano di Mosca dietro tutto questo.

La polizia dello Jutland meridionale ha dichiarato di aver ricevuto diverse segnalazioni di attività di droni negli aeroporti di Esbjerg, Sonderborg e Skrydstrup nella serata di mercoledì.

Gli aeroporti di Esbjerg e Sonderborg non sono stati chiusi, poiché non erano previsti voli fino a questa mattina. I droni, ha detto la polizia, «volavano con le luci di navigazione accese e sono stati osservati da terra, ma non è stato determinato di che tipo si trattasse».

