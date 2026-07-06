Basi anti droni e autostrade per aerei: come ci si difenderà nel futuro

L’Ucraina e l’Iran hanno dimostrato che l’uso dei droni ha cambiato per sempre il volto delle guerre e le priorità strategiche. Così le forze militari d’Occidente hanno iniziato ad adeguarsi: centri di comando nascosti o sottoterra, logistica rivoluzionata

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Stazioni della metropolitana riconvertite in centri di comando militari, fabbriche per componenti di droni costruite sottoterra, basi militari distribuite in più punti diversi, aerei spostati dagli hangar e che decollano e atterrano in autostrada. La guerra in Ucraina e quella in Iran hanno reso vulnerabile tutto quello che droni da ricognizione, sorveglianza e attacco possono vedere e colpire. L’unica cosa che può sfuggire a un sistema di puntamento con l’intelligenza artificiale, collegato a u