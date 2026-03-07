L’esperienza sul campo

Respingere i droni iraniani: Usa, Israele e i paesi del Golfo a lezione da Kiev

Vincenzo Leone
07 marzo 2026 • 16:23

Dopo gli attacchi iraniani, il Pentagono e almeno un paese della regione corrono ai ripari, e sono già in trattativa con industrie ucraine per l’acquisto di intercettori

L’arma ormai imprescindibile per gli attacchi russi in Ucraina, in pochi giorni di guerra nel Golfo è diventata anche quella più temuta dai due eserciti con la difesa aerea più potente, sofisticata e celebrata al mondo. Le difese di Stati Uniti e Israele – con Patriot e Iron Dome – e quelle degli alleati regionali sono state bucate da attacchi multipli, incessanti e continui di centinaia di droni Shahed. Adesso bisogna fare in fretta per capire come arginare questi lanci, cambiando strategia e a

Giornalista, Video Producer. Laureato in Relazioni Internazionali Comparate a Ca’ Foscari. Scrivo di evoluzioni ed attività della Nato, scenari militari e intrecci tra politica estera, armamenti e media. Mi sono occupato di questi temi per Treccani, Vice News e Motherboard. Roma, un po' di tempo fa Venezia, quando si può Palermo.