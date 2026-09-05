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Ecco i nuovi droni-jet di Putin: Kiev non riesce a intercettarli

Vincenzo Leone
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05 settembre 2026 • 07:00

L’attivismo della Russia nel campo della difesa non si ferma. Nella guerra con Kiev punta a una saturazione totale delle difese aeree ucraine: moltiplicando i raid con velivoli armati che arrivano a 600 km orari. E che sono quasi impossibili da intercettare. Il caso dei missili iper-sonici per l’Iran sviluppati dalla Russia

Fino a tre volte più veloci dei primi modelli di Shahed, modificati per essere difficili da abbattere, e un livello di produzione che ha portato la Russia a poterne moltiplicare l'utilizzo. Le città ucraine sono sotto l'assedio dei missili balistici russi, le difese aeree di Kiev devono però fare i conti anche con i Geran-4 e i Geran-5 a propulsione jet. Una tipologia che sta sostituendo l'utilizzo dei precedenti modelli a elica, e che riesce a spingere questi droni fino a 600 chilometri all'ora

Vincenzo Leone
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Vincenzo Leone

Giornalista, Video Producer. Laureato in Relazioni Internazionali Comparate a Ca’ Foscari. Scrivo di evoluzioni ed attività della Nato, scenari militari e intrecci tra politica estera, armamenti e media. Mi sono occupato di questi temi per Treccani, Vice News e Motherboard. Roma, un po' di tempo fa Venezia, quando si può Palermo.