Ecco i nuovi droni-jet di Putin: Kiev non riesce a intercettarli

L’attivismo della Russia nel campo della difesa non si ferma. Nella guerra con Kiev punta a una saturazione totale delle difese aeree ucraine: moltiplicando i raid con velivoli armati che arrivano a 600 km orari. E che sono quasi impossibili da intercettare. Il caso dei missili iper-sonici per l’Iran sviluppati dalla Russia

true false

Fino a tre volte più veloci dei primi modelli di Shahed, modificati per essere difficili da abbattere, e un livello di produzione che ha portato la Russia a poterne moltiplicare l'utilizzo. Le città ucraine sono sotto l'assedio dei missili balistici russi, le difese aeree di Kiev devono però fare i conti anche con i Geran-4 e i Geran-5 a propulsione jet. Una tipologia che sta sostituendo l'utilizzo dei precedenti modelli a elica, e che riesce a spingere questi droni fino a 600 chilometri all'ora