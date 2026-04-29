Ogni notte piovono droni su Odessa, ma i Patriot per difenderla sono in Iran. Putin sente Trump

La Russia continua a lanciare attacchi costanti sull’Ucraina con una intensità devastante. Ma le riserve missilistiche di Kiev si stanno esaurendo: stando ad un report di Washington, gli Usa in Iran hanno sparato in 39 giorni più della metà delle armi a disposizione. E ci vogliono fino a quattro anni per ricostituire gli arsenali. Telefonata tra Putin e Trump: «La fine del conflitto è vicina»

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ODESSA – Le coperture dei tetti in lamiera ciondolano dai rami degli alberi su un viale con case a schiera a Moldavanka, quartiere di Odessa a due chilometri dal Teatro dell’Opera. Qui nella notte tra il 23 e il 24 aprile un drone russo ha distrutto un’intera serie di appartamenti, uccidendo due persone – marito e moglie – nel sonno. «Erano fuggiti da Kharkiv e si erano trasferiti qui, perché qui si sentivano più al sicuro», racconta una vicina di casa. Poco distante, un altro drone ha colpito u