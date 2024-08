Due persone sono morte nel sud di Tel Aviv in un attentato nell’area di Holon. Diverse persone sono state accoltellate da un palestinese, ucciso in un secondo momento dalle forze di sicurezza israeliane. Ma nell’attacco sono stati uccisi un uomo di 80 anni, morto in ospedale, e una donna da 66 anni.

Il ministro della Sicurezza nazionale di ultradestra Itamar Ben-Gvir ha visitato la scena dell'attacco con accoltellamento a Holon, e ha invitato «tutti gli israeliani a portare armi da fuoco, salvano vite». «Abbiamo dotato i cittadini di 150.000 armi da fuoco, abbiamo creato più squadre di pronto intervento nelle comunità e stiamo lavorando anche nelle carceri per creare un deterrente».

Intanto all’apertura della riunione del governo il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto: «Risponderemo e chiederemo un prezzo molto alto per qualsiasi atto di aggressione contro di noi, da qualsiasi arena». Per le 20:30 è prevista una riunione di sicurezza sui possibili scenari futuri.

L’attentato

L'uomo armato di coltello ha compiuto gli attacchi in tre diversi luoghi, distanti tra loro circa 500 metri. Inizialmente ha accoltellato due persone all'ingresso di un parco. Successivamente ne ha accoltellate altre due a una fermata dell'autobus e in una stazione di benzina. L’assalitore si è un residente di 34 anni della città di Salfit, in Cisgiordania, e non aveva un permesso di ingresso in Israele.

Conflitto

Nella notte dal sud del Libano sono partiti decine di razzi e droni contro Israele, sono stati intercettati quasi tutti. Secondo l'esercito israeliano, negli ultimi giorni sono stati effettuati a Gaza più di 50 attacchi che hanno preso di mira cellule di uomini armati, edifici utilizzati da gruppi terroristici, posti di osservazione e altre infrastrutture. Nella notte le idf hanno riferito di aver ucciso un uomo di Hamas che avrebbe partecipato agli attacchi del 7 ottobre.

