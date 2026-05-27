Cure, vaccini e focolai intermittenti: perché in Italia il rischio di Ebola è molto basso

Negli scorsi giorni è scattato il protocollo sanitario in Italia per due casi sospetti, poi risultati negativi. Come sempre accade dopo l’incubo del Covid, la notizia di una possibile epidemia è immediatamente comparsa su giornali e Tg nazionali. Ma ecco perché non bisogna preoccuparsi più di tanto

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Negli scorsi giorni il protocollo sanitario per sospetti casi di Ebola è stato attivato in due paesini del Comasco, Lurate Caccivio e Bulgarogrosso. Due cittadini residenti in quei paesi – un uomo di 31 anni e una donna di 33 – entrambi cooperanti, che per tre mesi erano rimasti in Uganda a svolgere lavoro di volontariato, e che erano atterrati domenica all’alba a Malpensa con un volo proveniente da Addis Abeba, capitale dell’Etiopia, si sono rivolti ai sanitari perché tutti e due mostravano sin