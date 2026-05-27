VIRUS ED ESAGERAZIONI

Cure, vaccini e focolai intermittenti: perché in Italia il rischio di Ebola è molto basso

Andrea Casadio
27 maggio 2026 • 07:00

Negli scorsi giorni è scattato il protocollo sanitario in Italia per due casi sospetti, poi risultati negativi. Come sempre accade dopo l’incubo del Covid, la notizia di una possibile epidemia è immediatamente comparsa su giornali e Tg nazionali. Ma ecco perché non bisogna preoccuparsi più di tanto

Negli scorsi giorni il protocollo sanitario per sospetti casi di Ebola è stato attivato in due paesini del Comasco, Lurate Caccivio e Bulgarogrosso. Due cittadini residenti in quei paesi – un uomo di 31 anni e una donna di 33 – entrambi cooperanti, che per tre mesi erano rimasti in Uganda a svolgere lavoro di volontariato, e che erano atterrati domenica all’alba a Malpensa con un volo proveniente da Addis Abeba, capitale dell’Etiopia, si sono rivolti ai sanitari perché tutti e due mostravano sin

Per continuare a leggere questo articolo

Andrea Casadio
Andrea Casadio
Andrea Casadio

È medico, giornalista e autore tv. Ex docente universitario ed ex ricercatore di neuroscienze alla Columbia University di New York, ha partecipato agli studi sulla memoria che hanno permesso a Eric Kandel, capo del laboratorio, di ottenere il premio Nobel per la Medicina nell'anno 2000. Ha collaborato come inviato e autore televisivo a varie trasmissioni (Turisti per caso, Sciuscià, Velisti per caso, Annozero, Servizio pubblico, Piazzapulita).