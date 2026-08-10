L’ebraismo oltre Israele (e il sionismo), la resistenza che nasce dalla diaspora

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Le organizzazioni ebraiche hanno costruito, nel corso del tempo, alcuni degli spazi più visibili della solidarietà con la Palestina. Rimane tuttavia una questione irrisolta. Se è vero che creare contro-cartografie, e rivendicare un’identità quando viene negata, è necessario, occorre anche chiedersi fino a che punto l’identità possa restare il principale terreno dell’organizzazione politica